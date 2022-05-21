Taekwondocular 19 Mayıs’ta yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde müsabakalar düzenledi.

19 Mayıs Atatürk’ü anmaGençlik ve Spor BayramıTaekwondo Karate BudoZor HaraketlerMüsabakaları Perşembe akşamı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakaları UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Cumhurbaşkanı Özel kalem Müdürü Çağın Zort da izledi.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Eyüp Zafer GökbilenUBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Cumhurbaşkanı Özel kalem Müdürü Çağın Zort verdiler.



BAYANLAR ZOR HAREKETLER

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Defne Okçu 2.Berinay Babacan 3.Sinem Kara

3.Kategori: 1.Rojbin Özer 2.Cemaliye Yamak 3.Gülcan Abdullah

4.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Enise Püsküllü 3.Tuba Şenel

5.Kategori: 1.Sera Acar 2.Daria Shylushevska 3.Rich Travestie

6.Kategori: 1.Nisa Gukaeva 2.Spellane Gankama 3.Esma Özbiçen

7.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Süheyla Bölükbaşı 3. Aslı İpek Kara

8.Kategori: 1.Marina Stepco 2.Gülşah Erfinike

ERKEKLER ZOR HAREKETLER

1.Kategori: 1.Demir Çelik 2.Daniel Tansoy 3.Mahmut Colayır

2.Kategori: 1.Kaya Çelik 2.Emre Acar 3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2.Sam Norozi 3.Bahadır Boz

4.Kategori: 1.Barış Erfinike 2.Muhammed Kılıç 3.Ege Salih Babacan

5.Kategori: 1.Mehmet Çullama 2.Bora Kürşat 3.Taner Kara

6.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Alex Tüysüz 3.Serkan Kara

7.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Yusuf Seyhan Şen

8.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Resa Pormohammedzade

