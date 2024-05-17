Sütçü Bilardo Federasyonu’nu kabul etti

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, KKTC Bilardo Federasyonu başkanı ve yönetim kurulunu kabul etti. Ziyarette Bilardo Federasyon Başkanı Levent Erboy, Asbaşkan Togay Tantura, Dış İlişkiler Sorumlusu Zafer Burcu, ayrıca Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonunun başarılı sporcusu Alara Gafari de hazır bulundu.

BAŞARI ÜLKE ADINA ÖNEMLİ

Slovenya’da düzenlenen 2023 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda 8 top disiplininde Avrupa Şampiyonu olan Alara Gafari, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ise Alara Gafari’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Genç sporcuya akademik ve spor hayatında da başarılar dileyen Sütçü, ülkemiz adına kazanılan bu başarının önemine değindi. Avrupa’da şampiyonluk kürsüsünde Kuzey Kıbrıs adı ile yer almanın büyük bir başarı olduğunu söyleyen Sütçü başarılı gençlere her zaman destek olacaklarını, Başbakanımız Ünal Üstel’in de Alara’ya başarısından dolayı ödül vereceğini de sözlerine ekledi.

ALARA ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI

Kuzey Kıbırs Bilardo Federasyon Başkanı Levent Erboy ise genç ve başarılı sporcu Alara Gafari’yi tebrik ederek, yeni nesile güzel örnek olacağını, ileride daha güzel başarılar elde edebilecek yetenekte olduğunu söyledi. Erboy, elde ettiği başarı ile “Alara” ülkemizin gurur kaynağı olduğuna vurgu yaparak İr-Mar market direktörleri Cahit Göçen ve İrfan Göçen’e bilardo sporuna yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür eden Erboy, İR-MAR Bilardo Ligi’nin ilk yarısının başladığını ve sporcuların centilmenlik çerçevesinde mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

