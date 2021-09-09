Süleyman Göktaş’a başarılı operasyon

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş Türkiye’de göz operasyonu geçirdi.

Ameliyet için İstanbul’a giden başkan Süleyman Göktaş'a Dünya Göz Hastanesinde Prof. Doktor Anıl Kubaloğlu tarafından Kornea nakli operasyonu gerçekleştirildi.

Başarılı bir operasyon geçiren başkan Göktaş, Prof. Dr. Anıl Kubaloğlu kontrolünde Dünya Göz Hastanesinde 3 gün tedavisine devam edilecek. Kornea nakli operasyonu geçiren Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş 11 Eylül Cumartesi adaya dönecek.

