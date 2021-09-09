banner583
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
16 0
Anıt mezar tartışması büyüdü
Anıt mezar tartışması büyüdü
17 0
 
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
15 0
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
153 0
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
55 0
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
22 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
111 0
banner661

Süleyman Göktaş’a başarılı operasyon

banner476

banner666
Süleyman Göktaş’a başarılı operasyon
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş Türkiye’de göz operasyonu geçirdi.
Ameliyet için İstanbul’a giden başkan Süleyman Göktaş'a Dünya Göz Hastanesinde  Prof. Doktor Anıl Kubaloğlu tarafından Kornea nakli operasyonu gerçekleştirildi.
Başarılı bir operasyon geçiren başkan Göktaş, Prof. Dr. Anıl Kubaloğlu kontrolünde Dünya Göz Hastanesinde 3 gün tedavisine devam edilecek. Kornea nakli operasyonu geçiren Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş 11 Eylül Cumartesi adaya dönecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.