St. Hilarion’dan sesimizi Dünyaya haykıracaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu, “Kendi çocuklarımızla sesimizi Dünyaya haykıracağız.” sloganıyla St. Hilarion Kalesinde etkinlik düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu, 19 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarakStHilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek için federasyon olarak StHilarion Kalesinde, kendi çocuklarımızla parkur müsabakası düzenleyeceğiz.
Bunun için yerinde incelemelerde bulunma üzerek StHilarion Kalesine gittik.İptal eden konserin yerine StHilarion Kalesinden, “Kendi çocuklarımızla sesimizi dünyaya haykıracağız.” Etkinliğimize sadece cimnastikçilerimizi değil, parkur branşı ile uğraşan tüm sporcularımızı davet ediyoruz.
Spor, farklı uluslar ve bireyler arasında evrensel bir dili ve iletişimi sağlayarak tüm dünyada barış ve kardeşliğin oluşmasına hizmet eder.”
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