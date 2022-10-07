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“Spor yazarlığının toplum üzerindeki sosyolojik etkisi” konuşuldu

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“Spor yazarlığının toplum üzerindeki sosyolojik etkisi” konuşuldu
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim faaliyetleri kapsamında bir başka seminer düzenledi. 6 Ekim Perşembe günü dernek genel merkezinde yer alan seminerde “Spor yazarlığının toplum üzerindeki sosyolojik etkisi” konu başlığı irdelendi.
Seminere konuşmacı olarak Siyaset Bilimi Uzmanı Sosyolog Hakan Gündüz yer aldı. İnteraktif şekilde gerçekleşen seminerde Gündüz, üyelere verdiği örneklerle konu başlığını aktardı. Seminerin ardından KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy ve Başkan Burhan Gürkan, derneğin eğitim faaliyetlerine yapmış oldukları katkılardan dolayı Gündüz’e teşekkür plaketi takdim etti.
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