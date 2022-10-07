Akaryakıta okkalı zam

Ekonomi ve enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin üretimde sınırlamaya gitmesi nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini kaydetti

Amcaoğlu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’dan oluşan ve kısaca OPEC+ olarak adlandırılan petrol üreticisi ortakların, pandeminin başladığı günden bu yana ham petrol üretimine 2 milyon varille en büyük üretim sınırlamasını getirdiklerini belirtti.

Piyasalarda agresif bir üretim kesintisi olarak kabul edilen bu sınırlama, Covid 19 salgınından bu yana en büyük üretim sınırlaması olduğunu ifade eden Amcaoğlu, haftanın son işlem gününde ABD’nin ham petrolü 88 Dolar, Brent petrolü ise 94 Dolar civarında dengelediğini ifade etti.

“Hal böyleyken, ülkemizde de akaryakıt fiyatlarını yeniden ayarlamak, bir zorunluluk olarak

karşımıza çıktı” diyen Bakan Amcaoğlu, gece yarısından itibaren (8 Ekim 2022 saat 00.01 itibarıyla) Kurşunsuz 95 oktan benzinin litre başı 20.90 TL, 98 oktanın 21.21 TL, Euro Diesel’in 24.92 TL, gaz yağının ise 23.82 TL olacağını belirtti.

Akaryakıt fiyatları 23 Eylül’den beridir bir litre; 95 oktan kurşunsuz benzin 19.91 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin 20.22 TL, Euro Diesel 22.68 TL ve gaz yağı 22.92 TL’den satılıyordu.