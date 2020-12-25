Spor salonlarına kısıtlama

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı.Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, spor salonları ile ilgili de karar aldı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, spor salonları ile ilgili aldığıkararagöre, “28 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21:00’dan sonra spor salonualanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir.
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