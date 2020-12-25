Gönyeli’de etkinlik ertelemesi

Gönyeli Spor Kulübü’ndeMehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulunun yapmayı planladığı HandMade&GiftCraftetkinliğini ertelemek zorunda kaldı.
Gönyeli Spor Kulübü yönetimi, SağlıkÜst Kurulu’nun aldığı karar doğrultusundaHandMade&GiftCraftetkinliğiniileriki bir tarihe erteledi.
Gönyeli Spor Kulübünden yapılan açıklamada “Son günlerdeülkemizdeCovid 19 vaka sayılarının artması ile ara verdiğimizetkinliğimizdegörüşünceye kadar sağlıkla kalın.” ifadeleri kullanıldı.
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