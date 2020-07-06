Spor Dairesi mülakatlara başladı

Spor Dairesi Müdürlüğü, istihdam edilecek olan geçici işçiler için ilk kez bir mülakat gerçekleştirirken, 16 kişilik geçici işçi istihdamı için mülakatlara başladı

Spor Dairesi Müdürlüğü, spor tesislerindeki eksiklikleri gidermek ve daha iyi hizmet verebilmek adına Lefkoşa'ya 4, Girne'ye 5, İskele'ye 3, Yeni Erenköy'e 2, Dipkarpaz ve Pile-Türkmenköy bölgesine de 1'er kişi olmak üzere toplam 16 kişilik geçici işçi istihdamı için mülakatlara başladı.

30 Haziran tarihinde tamamlanan başvuruların ardından, 6 ve 7 Temmuz 2020 tarihlerinde (2 gün) gerçekleştirilecek olan sözlü mülakata toplam 119 kişi çağrıldı. Spor Dairesi Müdürlüğü, istihdam edilecek olan geçici işçiler için ilk kez böyle bir mülakat gerçekleştiriyor.

Sözlü mülakata çağrılan kişiler ve mülakat tarihleri şu şekildedir;

7 TEMMUZ 2020 SALI:

Saat 09.00:1-Erhan Sapsızoğlu, 2-Naim Güven,3-Cemre Eşan,4-Hasan Eşan,5-Sami Arap, 6- İzzet Şerifoğlu,7-Adil Uyanık,8-Güven Teyyarecioğlu,9-Sertaç Düşünsel,10-Mustafa Yağan

Saat 10.00:1-Fırat Oktar, 2-Uğur Güngör, 3-Metehan Özsoy, 4-Erdem Altıoğlu, 5-Irmak Sadetoğlu, 6-İsmail Canbolat, 7-Hacı Durdu Özer, 8-Mahmut Güngör, 9-Ahmet Uzun, 10-Adil Yalçın Uçar.

Saat 11.00:1-Tayfun Tugay Kılınç, 2-Tufan Tulga, 3-Necati Muhtaroğlu, 4-Mehmet Ali Tugay, 5-Yusuf Solak, 6-Fehim Yılmaz, 7-Özgün Aydıntan, 8-Ali Yahat, 9-Ahmet Çamır, 10-Musa Sağer.

Saat 12.00:1-Ersal Hafız, 2-Hasan Atlar, 3-Hasan Acıman, 4-Tacettin Köse, 5-Şakir Yasak, 6-İmral İşkey, 7-Zeki Soyal, 8-Kemal Ervan, 9-İrfan Özbay, 10-Birol Savan.

Saat 13.00:1-Uğur Çorba, 2-Ahmet Coşkun, 3-Vedat Avcı, 4-Kağan Yıldız, 5-Mert Özsezer, 6-Berfu Tekakpınar, 7-Tamer Akbulut, 8-Nilgün Çobani, 9-Ali Şahin.