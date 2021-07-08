Sörfçüler Arda’yı anacak

“Başka Ardalar Ölmesin” “Sonsuz maviliklerde Arda ile buluşuyoruz.” sloganları ile Arda Erkan anısına Heaven Surf House’da Kite Surf etkinliği düzenlenecek

Mustafa ERKAN

Altı yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, geleneksel Kite Surf etkinliğinin 7.si ile10 – 11 Temmuz 2021’de Yedidalga – Heaven Surf House’da anılıyor.

Etkinlikle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Arda beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle gençlerimize ve toplumumuza ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır. Mavinin derinliklerinde Arda ile buluşuyoruz. "Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Kite Surf Etkinliği’nin yedincisi 10 – 11 Temmuz tarihinde yapılıyor.

Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor. Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfçüleri ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte olmalarını dileriz.”

