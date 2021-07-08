Atıcılık Federasyonunda, 20 Temmuz coşkusu

Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde müsabaka organizasyonlarına devam ediyor

KKTC Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde müsabaka organizasyonlarına devam ediyor.

10-11-17-18 Temmuz tarihlerinde Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Tabanca ve Tüfek branşlarında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası düzenlenecek. Müsabakalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksi bünyesinde yer alan Olimpik Havalı Silahlar Kapalı Salon Atış Alanında gerçekleştirilecek.

Olimpik havalı tabanca ve tüfeklerin kullanılacağı müsabakada atışlar 10 metrede sabit duran kart hedeflere yapılacak. Daire puanlamalı kart hedeflere ayakta duruş pozisyonunda zamana karşı mücadele verecek atıcı sporcular 60 atış yaparak toplam puan üzerinden müsabaka derecelerini belirleyecekler. Müsabakaya Federasyona üye kulüpler yanında KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının da katılacak.

Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının yarışmaya katılması gurur kaynağı olmuştur. Müsabakada Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonunun (ISSF) teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni uygulanacak.” ifadeleri kullanıldı.”



