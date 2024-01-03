Mormenekşe’de Atakan’la yollar ayrıldı

Aksa Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’de devre arasındaki kadro planlaması çerçevesinde Atakan Demir ile yollar ayrıldı. Sezon başında Mormenekşe’ye transfer olan Türkiyeli futbolcu Atakan Demir, ilk devrede 15 maçın 14’ünde forma giyerek takımına katkı koydu. Orta saha futbolcusu olan Atakan Demir, ilk devrede Mormenekşe adına 1 gole imza atmıştı.

