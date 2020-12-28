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Sertoğlu: Seçme hakkı federasyonlarda olmalı

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Hasan Sertoğlu, MOK’un yeniden aktif olma çabalarıyla ilgili mahkeme sürecinin tamamlandığını açıklarken, “Seçme hakkı federasyonlarda olmadan MOK’a tescil yaptırmayacağız.” ifadelerini kullandı

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Sertoğlu: Seçme hakkı federasyonlarda olmalı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi ile ilgili açıklama yaptı.
Hasan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;
"Mahkeme sürecinin tamamlandığını öğrendiğimiz KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin (MOK) yeniden aktif hale gelme çabaları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun görüşü kesin ve nettir.
Bu bağlamda KKTC MOK genel kurullarında seçme hakkı Dünyada olduğu gibi spor federasyonlarında olması gerekmektedir. 
Söz konusu mevcut yapının yani genel kurulda bireysel üyelerin oy verme hakkının devam etmesi durumunda KTFF olarak MOK’a tescilimizi yaptırmayacağımızı bildirir, bu konudaki görüşümüzün katiyen değişmeyeceğini spor kamuoyuna duyururuz."
 
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