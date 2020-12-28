Üniversite Sporları Federasyonu, MOK’a tescil yaptırmayacak

KKTC Üniversite Sporları Federasyonunda Hüseyin Kınacı başkanlığındaki yönetim kurulu, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin(MOK) yeniden aktif hale gelme çabaları ile ilgili mahkeme sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Kırmızı çizgimiz belli, seçme hakkı spor federasyonlarında olmalı diyen KKTC Üniversite Sporları Federasyonunun açıklaması şöyle:
“Mahkeme sürecinin tamamlandığını öğrendiğimiz KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin
yeniden aktif hale gelme çabaları ile ilgili olarak, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun konu ile alakalı kırmızı çizgisi asla değişmez.
KKTC MOK genel kurullarında seçme hakkı Dünya’da olduğu gibi KKTC sınırları içerisindede spor federasyonlarında olması gerekmektedir.
Söz konusu mevcut yapının devamı halinde KKTC Üniversite Sporları Federasyonu olarak kırmızı çizgimizi bozmayacağımızı ve bu doğrultuda MOK’a tescilimizi yaptırmayacağımızı tüm spor kamuoyuna duyururuz.”
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