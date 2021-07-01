MGA kamp için Sırbistan’a gitti

MGA, genç oyuncularının gelişimi adına Sırbistan’da, Sırbistan Milli Basketbol takımı koçları tarafından antrenmanların yaptırılacağı kampa gitti

Basketbolda altyapılarda önemli bir misyona sahip MGA, genç oyuncularının gelişimi adına önemli bir yurt dışı kampına katılıyor.

Mağusa ekibi, 23 kişilik kafile ile kamp yapmak üzere Sırbistan’a uçtu. Başkant Belgrad’da 1-6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak kamp kafilesi toplam 23 kişiden oluştu. Antrenör Hasan Kasap ve yardımcısı Çetin Pırlanta nezaretinde çalışma yürütecek oyunculara Sırbistan’ın bir dönem en önemli oyuncularından olan, şimdilerde koçluk görevleri yürüten Dejan Milojevic de idman yaptıracak.

Kasap: Birçok elit basketbolcu yetiştiren Milojevic bizlere idman yaptıracak

Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen kampla ilgili açıklama yapan Antrenör Hasan Kasap, Sırp Coachlar Dejan Milojevic ve Bane Vukovic in düzenlediği bir basketbol eğitim kampı olan Basketball Development Academy’de bulunmanın genç sporcular için önemli bir adım olacağını vurguladı.

Kasap şu ifadelere yer verdi: “Antrenmanların Sırbistan Milli Basketbol takımı koçları tarafından yapıldığı bu kampta sporcularımız ambargoları aşıp Sırp basketbolcularla birlikte antrenman ve maç ortamında yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

Coach Dejan Milojevic bugüne kadar Nikola Jokic, Boban Marjanovic, Bogdan Bogdanovic, Vasilije Micic’in de gibi onlarca elit basketbolcu yetiştirmiş çok önemli bir isimdir.

Kampa uluslararası arenadan basketbolcular katılacak. Ambargolardan boğulan önü kesilen sporcularımızı dünyalı yapacağımız bu organizasyonda Mağusamızı temsil edeceğiz” dedi.

