Sapsızoğlu yönetimine güven tam

Cimnastik Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılırken, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun, 2021 faaliyet ve mali raporları oy birliği ile onaylandı

KKTC Cimnastik Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısı Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılan toplantıya, Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katıldı. Mali genel kurulun gündeminde “Açılış konuşması, başkanlık divanın oluşması, 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, 2021 yılı mali raporunun ibra edilmesi, 2022 yılı bütçesinin görüşülüp onaylanması, 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülüp onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin değişiklikleri, dilek ve temenniler ile kapanış” yer aldı. ,

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, sezon boyunca yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi, toplantıya katılım gösterenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanı Emel Serdaroğlu olurken, Menteş Baytaroğlu ve Beril Aydoğan divan sekreteri oldular.

2021 yılı faaliyet ve mali raporları okunarak oy birliği ile aklandı. 2022 yılı bütçesi ve faaliyet raporu da görüşülerek onaylanırken, genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.

