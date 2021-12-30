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Özyiğit: Sponsorluk Yasasında düzenlemeler yapacağız

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Cemal Özyiğit, sporu bir daireye bağlı olmaktan çıkaracaklarını açıklarken, Sponsorluk Yasasında da düzenlemeler yapacaklarını belirtti

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Özyiğit: Sponsorluk Yasasında düzenlemeler yapacağız
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genel başkanı Cemal Özyiğit, sporu bir daireye bağlı olmaktan çıkaracaklarını açıkladı.
Cemal Özyiğit, “TDP olarak, sporu bir daireye bağlı olmaktan çıkararak çok daha etkili bir konuma getireceğiz.” dedi. TDP’nin, beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alacağını, bu amaçla başarılı sporcuların korunup, destekleneceğini kaydeden Özyiğit, “TDP, spor politikasınıkitle sporunu teşvik etme ve performans/yarışmacı sporcusunu özendirme üzerine inşa etmiştir” dedi.
Ülkede yıllardır spora gerekli ve yeterli ilginin gösterilmediğini belirterek, sporu bir daireye bağlı olmaktan çıkararak çok daha etkili bir konuma getireceklerini belirten Özyiğit, ayrıca Sponsorluk Yasasında düzenlemeler yapacaklarını belirtti. 
Özyiğit, spor politikasının bir gereği olarak gerek doğal alanda (parklar, rekreasyon alanları, bisiklet yolları) gerekse fiziki(spor tesisleri) çevrede bireylerin egzersiz/spor yapma alışkanlıklarını geliştirecek ortamları yaratacaklarını açıkladı.
 
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