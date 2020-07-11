Sapsızoğlu: Çocuklara hak ettikleri ortamlarda ders verilecek

Hasan Sapsızoğlu, Yeni Erenköy'de faaliyet gösteren Yeni Erenköy Cimnastik ve Spor Kulübü Derneği’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, derneğin kısıtlı imkânlara rağmen çocukların seviyesini en üst düzeye taşıdığını söylerken, çocuklara hak ettikleri ortamlarda ders vermelerini sağlayacaklarını belirtti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kulüp ziyaretlerini sürdürürken, Yeni Erenköy'de faaliyet gösteren ve Hasine Felek’in başkanlığını yaptığıYeniErenköy Cimnastik ve Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret etti.Hasan Sapsızoğlu ziyarette çocuklara kısa süreli eğitim de verdi.

KKTC Cimnastik Federasyonundan ziyaretle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak Yeni Erenköy 'de faaliyet gösteren YeniErenköy Cimnastik ve Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret ettik.

Kulübün kuruculuğunu ve başkanlığını Hasine Felek hocamız yapmaktadır. Cimnastik Fedarasyonu olarak tüm sporların temelini oluşturan cimmastik sporumuzu bölgelerimize yayıp çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun içinde tutarak kötü alışkanlıklardan uzak tutup sağlıklı nesiller yetiştirirken, özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmayı hedeflemiştik.

Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimize doğruları yapmaya gayret ederek tek tek ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu hedeflere ulaşmamızı sağlayan Yenierenköy Cimmastik kulübü ailesine ve Hasine Felek hocamıza bu kadar kısıtlı imkânlara rağmen çocuklarımızın seviyesini en üst düzeye taşıdığı için çok teşekkür ederiz.

Bugüne kadar kulübümüzün ve çocuklarımızın yanında olmaya çalıştık. Bugünden sonrada onlara daha fazla destek vererek hak ettikleri ortamlarda ders vermelerini sağlayacağız.”