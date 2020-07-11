Hamitköy sıkıntılı

Hamitköy’de yabancı futbolcular Kone ile Camara ve Mert Ateş, Merit Alsancak Yeşilova maçında forma giyemeyecekler

K-PET Süper Ligde 27. Hafta maçında bugün, Esat Erdoğmuş Stadında Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği maçta lig ikincisi Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek olan Hamitköy maça sıkıntılı çıkacak.

Play out hattından çıkmayı hedefleyen kırmızı siyahlılarda Merit Alsancak Yeşilova maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşanıyor. İlk 11’in 3 önemli ismi zorlu maçta forma giyemeyecekler. Yabancı futbolcular Kone ile Camara ve Mert Ateş, bugünkü maçta forma giyemeyecek futbolcular olacaklar.

Baf Ülkü Yurdu maçında rakibinin bileğine darbesi nedeniyle sakatlanan ve kritik Küçük Kaymaklı maçında fedâkarlık yaparak iğne ile oynayan Kone’nin sakatlığı ilerledi. Hasta olan ve ağır antibiyotik kullanan Camara ve sakatlığı bulunan Mert Ateş de riske edilmeyecekler.

Kone, Camara ve Mert Ateş’in eksiklikleri teknik direktör Ahmet Sakallı’yı da Merit Alsancak Yeşilova karşısında kadro kurma konusunda sıkıntıya soktu.