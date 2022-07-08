Şampiyon’a Yonpaş Dumlupınar desteği

Şampiyon sporcu Merve Çelebi ile Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü arasında imzalanan sponsorluk anlaşması kulüp resmi sosyal medya hesabı Facebook’tan “Uluslararası başarıları ile göğsümüzü kabartan Merve Çelebi artık Dumlupınar’lı” açıklamasıyla duyuruldu

Yonpaş Dumlupınar, Avrupa ve Balkan Şampiyonu milli voleybolcu Merve Çelebi ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Bireysel sporculara sağladığı sponsorluklar ile ülke spor ve sporcularına destek olurken, sponsor desteklerine dair farkındalığı artırmayı da hedefleyen Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Merve Çelebi ile hem bireysel hem de akademi düzeyinde işbirliklerini içeren geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

Başkan Mehmet Evram, “Merve Çelebi, hem başarıları ile göğsümüzü kabartan hem de kurduğu akademi ve ülke sporuna verdiği emeklerden dolayı çok takdir ettiğimiz bir sporcudur. Tüm işbirliklerimiz ve gelecek projelerimiz için hem şahsen hem de kulübüm adına mutlu ve heyecanlıyım.” dedi. Evram: “Merve, hem karakterinden hem de başarılarından dolayı desteklemekten gurur duyduğum, bundan böyle her adımda da elimden geldiğince yanında olacağım bir sporcudur.”

ÇELEBİ: “BU ANLAŞMA UMARIM DİĞER KULÜP VE KURULUŞLAR İÇİN DE BİR ÖRNEK TEŞKİL EDER.”

Milli voleybolcu Merve Çelebi “Öncelikle Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne bu ince ve anlamlı düşünceleri için teşekkür ederim. Bir futbol kulübünün futbol dışındaki spor branşlarını desteklemesi umarım diğer kulüp ve kuruluşlar için de bir örnek teşkil eder. Bundan sonraki turnuvalarda Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü yanımda olacağı için mutluyum.”

ALPLER: “BU ANLAŞMANIN HEM DUMLUPINAR HEM DE MERVE İÇİN ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLACAĞINA İNANIYORUM.”

Kulüp Koordinatörü Asya Alpler ise “Bireysel sporlarla uğraşan biri olarak bireysel sporcuların bu ülkede karşılaştığı sorunları çok iyi biliyorum ve Dumlupınar’ın yıllardır bireysel sporculara verdiği destekler ile bir futbol kulübünden fazlası olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Merve ile imzaladığımız bu kapsamlı anlaşma ile de bireysel sporcu desteklerine yeni bir boyut getireceğimize inanıyorum.”

