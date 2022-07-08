Rifat'tan Dumlupınar'a 3 yıllık imza

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü 2022- 2023 sezonuna yönelik yaptığı transferler kapsamında son olarak Rifat Hacıarifoğlu ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Hamitköy'de forma giyen Rifat ile 3 yıllık bir süre için bugün Başkan Mehmet Evram ile imzalar atıldı.