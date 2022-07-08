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Rifat'tan Dumlupınar'a 3 yıllık imza

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Rifat'tan Dumlupınar'a 3 yıllık imza
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü 2022- 2023 sezonuna yönelik yaptığı transferler kapsamında son olarak Rifat Hacıarifoğlu ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon Hamitköy'de forma giyen Rifat ile 3 yıllık bir süre için bugün Başkan Mehmet Evram ile imzalar atıldı.
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