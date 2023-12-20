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Raif Özgüren kabri başında anıldı

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Raif Özgüren kabri başında anıldı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Merhum spor yazarı Raif Özgüren için  ölümünün 5. yılında kabri başında anma töreni düzenledi.
Spor basınının sevilen isimlerinden olan, 2018 yılında vefat eden Raif Özgüren, ölümünün beşinci yılında bugün kabri başında anıldı. Özgüren’in ailesi, sevenleri, meslektaşları ve Cumhurbaşkanı anma töreninde yer aldılar.
Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu spor bölümünden ve eski KTSYD Başkanı Çelen Oben, Genç TV sahibi ve eski KTSYD Başkanı Ertan Birinci, KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde konuşma yaparak Raif Özgüren’i saygı ve özlemle andılar.  
 
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