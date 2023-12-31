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Özsoy: “2024'e yeni hedef ve umutlarla giriyoruz”

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Özsoy: “2024'e yeni hedef ve umutlarla giriyoruz”
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, yayımladığı mesajda, yeni yıla yeni hedefler ve umutlarla gireceklerini vurguladı.
KTSYD Başkanı Özsoy mesajında, yeni yılda ülke gençliğine uygulanan spor ambargolarının son bulması için gerekli adımların bir an önce atılmasını da temenni etti.
Özsoy, “Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni hedef ve yeni umutlarla 2024 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. KTSYD ailesi olarak, sporda, dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçmeden, saygı ve sevgi ruhunu her şeyin üstünde tutmak, yeni yılda da en büyük dileğimizdir. Yeni yılda ülkemiz gençliğine uygulanan spor ambargolarının son bulması için gerekli adımların da bir an önce atılmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Mesajında 2024 hedeflerinden de bahseden Özsoy,  "Bizler KTSYD olarak 41'inci yılımızda Dünya Spor Yazarları Birliği’nin (AIPS) 2024 yılında İspanya’da yapılacak kongresinde yer almak için başlattığımız girişimin de yeni yılla birlikte güzel bir adım olacağını umut ederek, 2024’ün özelde tüm spor kamuoyuna genelde ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
 
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