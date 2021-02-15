Özdamar, Koç’a teşekkür etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübünün Hatay’ın Belen ilçesinde düzenlediği ağaçlandırma kampanyasına katkı koymuştu.
Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç da ağaçlandırma kampanyasına katkı koymasından dolayı KKTC Fenerbahçeliler Derneğine bir teşekkür yazısı gönderdi. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar da Ali Koç’un mektubuna karşılık bir teşekkür yazısı yayınlayarak, Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür etti.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar’ın,Fenerbahçe Spor Kulübüne yazdığı teşekkür mesajı şöyle:
“KKTC Fenerbahçeliler Derneği üyelerinden aldığı maddi ve manevi güç ile her daim kulübünün yanında olmuş gerek yurtiçinde gerekse kulübümüzün bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde hep öncü olmuş, herzaman Fenerbahçe ismini gurur ile duyurmak için var gücü ile çalışmıştır.
Tamamı ile kulübüne olan aşk, sınırsız sevgi ve koşulsuz bağlılık ile yapılan bu çalışmaların başta Sayın başkanımız ve onun önderliğinde kulübümüz tarafından takdir görmesi bizleri daha da motive etmektedir.
Kendilerine bu ince düşüncelerinden ötürü şahsım, yönetim kurulum ve tüm dernek üyelerimiz adına teşekkür ederim. Saygılarımla,”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.