Özdamar, Koç’a teşekkür etti

Toykan Özdamar, Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübünün ağaçlandırma kampanyasına katkı koyan KKTC Fenerbahçeliler Derneğine teşekkür etmesine üzerine, başka Ali Koç ve kulübe teşekkür etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübünün Hatay’ın Belen ilçesinde düzenlediği ağaçlandırma kampanyasına katkı koymuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç da ağaçlandırma kampanyasına katkı koymasından dolayı KKTC Fenerbahçeliler Derneğine bir teşekkür yazısı gönderdi. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar da Ali Koç’un mektubuna karşılık bir teşekkür yazısı yayınlayarak, Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar’ın,Fenerbahçe Spor Kulübüne yazdığı teşekkür mesajı şöyle:

“KKTC Fenerbahçeliler Derneği üyelerinden aldığı maddi ve manevi güç ile her daim kulübünün yanında olmuş gerek yurtiçinde gerekse kulübümüzün bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde hep öncü olmuş, herzaman Fenerbahçe ismini gurur ile duyurmak için var gücü ile çalışmıştır.

Tamamı ile kulübüne olan aşk, sınırsız sevgi ve koşulsuz bağlılık ile yapılan bu çalışmaların başta Sayın başkanımız ve onun önderliğinde kulübümüz tarafından takdir görmesi bizleri daha da motive etmektedir.

Kendilerine bu ince düşüncelerinden ötürü şahsım, yönetim kurulum ve tüm dernek üyelerimiz adına teşekkür ederim. Saygılarımla,”

