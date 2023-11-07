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Osman Bak Taksim Sahası'nı inceledi

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Osman Bak Taksim Sahası'nı inceledi
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Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin katkılarıyla çevre düzeni ve zemini sentetik çim yapılan Çetinkaya Taksim Sahası'nı inceledi.

Bak, Çetinkaya Taksim Sahasının doğusundaki Zahra Sokak’ta durarak, sahayı inceledi.
Osman Aşkın Bak’a TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tatar eşlik etti.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Tatar, TC Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a adının yazılı olduğu 66 numaralı Çetinkaya forması; TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'na da adının yazılı olduğu 69 numaralı forma takdim etti.
 
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