Osman Bak Taksim Sahası'nı inceledi

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin katkılarıyla çevre düzeni ve zemini sentetik çim yapılan Çetinkaya Taksim Sahası'nı inceledi.
Bak, Çetinkaya Taksim Sahasının doğusundaki Zahra Sokak’ta durarak, sahayı inceledi.
Osman Aşkın Bak’a TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tatar eşlik etti.
Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Tatar, TC Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a adının yazılı olduğu 66 numaralı Çetinkaya forması; TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'na da adının yazılı olduğu 69 numaralı forma takdim etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.