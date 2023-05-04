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Ortaokullar Cimnastiğin değişmez şampiyonu Ruso Ortaokulu

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Geçtiğimiz yıl yapılan Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakasında olduğu gibi bu yıl da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu kızlarda ve erkeklerde birinciliği kazandı

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Ortaokullar Cimnastiğin değişmez şampiyonu Ruso Ortaokulu
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KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ederken, geçtiğimiz yıl ülke tarihinde ilk defa gerçekleştirdiği Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakasının ikincisini düzenledi.
Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakası, KKTC Cimnastik Federasyonu Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakasında olduğu gibi bu yıl da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu kızlarda ve erkeklerde birinciliği kazandı. Kızlarda ikinciliği Yakın Doğu Koleji, üçüncülüğü Atleks Sanverler Ortaokulu elde etti.
Oldukça kalabalık sporcu topluluğunun katıldığı Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakasında, puanlamaları KKTC Cimnastik Federasyonu hakemleri gerçekleştirdi.
Kızlar Takım Sıralaması şöyle:
1. Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu 43.39
2. Yakın Doğu Koleji 35.01
3. Atleks Sanverler Ortaokulu 30.02
4. Levent Collage 24.51
5. TMK 23.26
Kızlar Bireysel Sıralaması şöyle:
1 ) Nehir Demirtaş, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 9,75 7,80 8,73 Toplam 26,28
2 ) Tara Buba Yakın Doğu Koleji 10,25 6,55 4,90 Toplam 21,70
3 ) Kiana Rezaei Canbulat Ortaokulu 10,60 0,10 8,43 Toplam 19,13
4) Gülay Kaya Atleks Sanverler Ortaokulu 9,83 0,43 7,75 Toplam 18,01
5) Tülay Merteroğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Toplam 17, 78
6) Ceren Sakallı, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Toplam 17,11
Erkekler Takım Sıralaması şöyle:
Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu 42.41
Erkekler Bireysel Sıralaması şöyle:
Kaan Öztürk Yakın Doğu Koleji, 8,23 10,28 0,00 1,30 6,20 2,15 Toplam 28,16
Mehmet Karsu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 7,25 10,33 0,00 1,90 0,50 1,45 Toplam 21,43
Poyraz Kartopu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 7,60 10,63 0,00 1,30 0,40 1,05 Toplam 20,98
Amir Reza Golpour Canbulat Özgürlük Ortaokulu 9,20 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 19,53
 

Etiketler; #Ruso Ortaokulu
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