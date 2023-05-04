Süper Kupa’nın ismi BRTK olabilir

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu 2023-2024 sezonu öncesi yapılacak olan Süper Kupa’ya BRTK’nin adının verilebileceğini dile getirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurulu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette BRTK’nin 60. kuruluş yılına özel olarak bir futbol karşılaşmasına BRTK’nin adının verilmesi konusu gündeme geldi. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu 2023-2024 sezonu öncesi yapılacak olan Süper Kupa’ya BRTK’nin adının verilebileceğini dile getirdi. Sertoğlu, konuyu yönetim kurulunun gündemine taşıyacağını ve bu özel yılla ilgili durumun kısa sürede değerlendirileceğini ifade etti. SERTOĞLU: “BRT’NİN ADININ YAŞATILMASI TÜM KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN GÖREVİDİR” KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada BRTK’nin Kıbrıs Türk toplumunun sesi ve gölgesi olduğunun altını çizerek, yarım asrı devirmiş bu değerli kurumun korunması ve adının yaşatılmasının tüm Kıbrıs Türk toplumunun görevi olduğunun altını çizdi. “BRTK bizim güzide kurumumuzdur. Yıllardır tüm toplumun sesi ve gözü olduğu gibi futbolumuzun da sesi ve gözüdür. Bu konuyu en kısa zamanda yönetimimin gündemine taşıyacağım.”diye konuştu. 1963 yılında bir garajda, araba aküsünden elde edilen güçle “Bayrak, Bayrak, Bayrak” anonsu ile başlayan BRTK’nin yolculuğu bugün çok uç noktadadır. Bu bağlamda devletimiz, toplumumuz ve spor camiası olarak bizler bu gelişime elinden geldiğince katkı koymalıdır.”dedi. ÖZKURT: “KTFF’NİN YANIMIZDA OLDUĞUNU GÖRMEK BİZE GURUR VERDİ” BRTK Müdürü Meryem Özkurt da Hasan Sertoğlu’nun Süper Kupa’ya BRT isminin verilmesi konusunun KTFF yönetim kurulunda değerlendirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkenin iki önemli kurumu yıllardır iyi ilişkiler içerisinde, bundan sonraki yıllarda da bu işbirliği gelişerek devam edecek.”dedi. Özkurt, BRT’nin Kıbrıs Türk toplumunun 1963’den beridir sesi olduğunu ve çok zorlu yıllardan geçerek bu günlere geldiğini ifade ederek, “Kurumumuza değer veren KTFF’ye teşekkür ederiz. Bizler için duygusal ve anlamlı bir teklif oldu. Bu kurumu korumak, yaşatmak ve daha ileriye götürmek için canla başla çalışıyoruz. Böylesi bir durumda KTFF’nin de bizim yanımızda olduğunu görmek bizlere gurur vermiştir.” diye konuştu.