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Okullarda ilk finaller eskrimde

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Okul sporlarında ilk finaller eskrim dalında yapılacak. Eskrim dalında küçükler ve yıldızlar 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, gençler 6 Aralık 2022 Salı günü yarışacak

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Okullarda ilk finaller eskrimde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar arasında düzenlediği spor müsabakalarının final tarihleri belirlendi.
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından açıklanan programa göre ilk finaller eskrim dalında yapılacak. Eskrim dalında küçükler ve yıldızlar 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, gençler 6 Aralık 2022 Salı günü yarışacak.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda toplam 19 spor dalında müsabakalar yapılacak.
Müsabaka yapılacak spor dalları şunlar:
Atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, cimnastik, eskrim, futbol, futsal, güreş, hentbol, judo, kros, kickboks, okçuluk, masa tenisi, satranç, tenis, voleybol, yüzme.

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜSABAKA FİNAL TARİHLERİ (KKTC)
NO SPOR DALLARI KÜÇÜKLER YILDIZLAR GENÇLER
1 ATLETİZM 8-9 MAYIS 2023 FİNAL
-------------------------------
8-9 MAYIS 2023 FİNAL		  
-----------------------------
 18-19  NİSAN 2023 FİNAL
2 BADMİNTON 27-28 MART 2023 6-7 MART 2023 12-13 OCAK 2023
3 BASKETBOL 2-3 MAYIS 2023 21-22 MART 2023 23-24 ŞUBAT 2023
4 BİSİKLET 10-11 MAYIS 2023 10-11 MAYIS 2023
5 CİMNASTİK
ARTİSTİK		 12 NİSAN 2023 11 NİSAN 2023 10 NİSAN 2023
6 ESKRİM 5 ARALIK 2022 5 ARALIK 2022 6 ARALIK 2022
7 FUTBOL 27-28 NİSAN 2023 6-7 NİSAN 2023 1-2 MART 2023
8 FUTSAL 24-25 MAYIS 2023 25-26 NİSAN 2023 10-11 OCAK 2023
9 GÜREŞ
SERBEST
13-14 YAŞ
8-9-10 MART 2023
SERBEST		 15-16 YAŞ
8-9-10 MART 2023
SERBEST		 17-18 YAŞ
8-9-10 MART 2023
SERBEST
10 GÜREŞ
GREKO-ROMEN
13-14 YAŞ
12-13-14 NİSAN 2023
GREKO-ROMEN		 15-16 YAŞ
12-13-14 NİSAN 2023
GREKO-ROMEN		 17-18 YAŞ
12-13-14 NİSAN 2023
GREKO-ROMEN
11 HENTBOL 27-28 ŞUBAT 2023 23-24 MART 2023 5-6 OCAK 2023
12 JUDO 9 OCAK 2023 9 OCAK 2023 9 OCAK 2023
13 KROS 19 ARALIK 2023 19 ARALIK 2023
14 KICKBOKS 4 OCAK 2023 4 OCAK 2023 4 OCAK 2023
15 OKÇULUK 17 NİSAN 2023 17 NİSAN 2023 17 NİSAN 2023
16 MASA TENİSİ 4 MAYIS 2023 3 MART 2023 3 OCAK 2023
17 SATRANÇ 12 MAYIS 2023 12 MAYIS 2023 12 MAYIS 2023
18 TENİS 24 NİSAN 2023 20 MART 2023 5 NİSAN 2023
19 VOLEYBOL 13-14 MART 2023 11-12 OCAK 2023
5-6 OCAK 2023
20 YÜZME 22-23 MAYIS 2023 1-2 MART 2023 3-4 OCAK 2023
 
 
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Etiketler; #Okul sporları
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