Okullarda ilk finaller eskrimde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar arasında düzenlediği spor müsabakalarının final tarihleri belirlendi.
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından açıklanan programa göre ilk finaller eskrim dalında yapılacak. Eskrim dalında küçükler ve yıldızlar 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, gençler 6 Aralık 2022 Salı günü yarışacak.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda toplam 19 spor dalında müsabakalar yapılacak.
Müsabaka yapılacak spor dalları şunlar:
Atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, cimnastik, eskrim, futbol, futsal, güreş, hentbol, judo, kros, kickboks, okçuluk, masa tenisi, satranç, tenis, voleybol, yüzme.
|2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜSABAKA FİNAL TARİHLERİ (KKTC)
|NO
|SPOR DALLARI
|KÜÇÜKLER
|YILDIZLAR
|GENÇLER
|1
|ATLETİZM
|8-9 MAYIS 2023 FİNAL
|
-------------------------------
8-9 MAYIS 2023 FİNAL
|
-----------------------------
18-19 NİSAN 2023 FİNAL
|2
|BADMİNTON
|27-28 MART 2023
|6-7 MART 2023
|12-13 OCAK 2023
|3
|BASKETBOL
|2-3 MAYIS 2023
|21-22 MART 2023
|23-24 ŞUBAT 2023
|4
|BİSİKLET
|10-11 MAYIS 2023
|10-11 MAYIS 2023
|5
|CİMNASTİK
ARTİSTİK
|12 NİSAN 2023
|11 NİSAN 2023
|10 NİSAN 2023
|6
|ESKRİM
|5 ARALIK 2022
|5 ARALIK 2022
|6 ARALIK 2022
|7
|FUTBOL
|27-28 NİSAN 2023
|6-7 NİSAN 2023
|1-2 MART 2023
|8
|FUTSAL
|24-25 MAYIS 2023
|25-26 NİSAN 2023
|10-11 OCAK 2023
|9
|GÜREŞ
SERBEST
|
13-14 YAŞ
8-9-10 MART 2023
SERBEST
|15-16 YAŞ
8-9-10 MART 2023
SERBEST
|17-18 YAŞ
8-9-10 MART 2023
SERBEST
|10
|GÜREŞ
GREKO-ROMEN
|
13-14 YAŞ
12-13-14 NİSAN 2023
GREKO-ROMEN
|15-16 YAŞ
12-13-14 NİSAN 2023
GREKO-ROMEN
|17-18 YAŞ
12-13-14 NİSAN 2023
GREKO-ROMEN
|11
|HENTBOL
|27-28 ŞUBAT 2023
|23-24 MART 2023
|5-6 OCAK 2023
|12
|JUDO
|9 OCAK 2023
|9 OCAK 2023
|9 OCAK 2023
|13
|KROS
|19 ARALIK 2023
|19 ARALIK 2023
|14
|KICKBOKS
|4 OCAK 2023
|4 OCAK 2023
|4 OCAK 2023
|15
|OKÇULUK
|17 NİSAN 2023
|17 NİSAN 2023
|17 NİSAN 2023
|16
|MASA TENİSİ
|4 MAYIS 2023
|3 MART 2023
|3 OCAK 2023
|17
|SATRANÇ
|12 MAYIS 2023
|12 MAYIS 2023
|12 MAYIS 2023
|18
|TENİS
|24 NİSAN 2023
|20 MART 2023
|5 NİSAN 2023
|19
|VOLEYBOL
|13-14 MART 2023
|11-12 OCAK 2023
|
5-6 OCAK 2023
|20
|YÜZME
|22-23 MAYIS 2023
|1-2 MART 2023
|3-4 OCAK 2023