Okullarda ilk finaller eskrimde

Okul sporlarında ilk finaller eskrim dalında yapılacak. Eskrim dalında küçükler ve yıldızlar 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, gençler 6 Aralık 2022 Salı günü yarışacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar arasında düzenlediği spor müsabakalarının final tarihleri belirlendi.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından açıklanan programa göre ilk finaller eskrim dalında yapılacak. Eskrim dalında küçükler ve yıldızlar 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, gençler 6 Aralık 2022 Salı günü yarışacak.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda toplam 19 spor dalında müsabakalar yapılacak.

Müsabaka yapılacak spor dalları şunlar:

Atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, cimnastik, eskrim, futbol, futsal, güreş, hentbol, judo, kros, kickboks, okçuluk, masa tenisi, satranç, tenis, voleybol, yüzme.