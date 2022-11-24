Ceasar Projects Gençler Birliği’nden bir takviye daha

2022-2023 Basketbol sezonunda, geçtiğimiz sezonda Play Off yarı final oynamayı başaran mevcut kadrosunu koruyan Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği gerçekleştirdiği yeni anlaşmalar ile birlikte bu yıl hedef yükseltti.

Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği, iki genç oyucu Attila Topaloğlu ile Batuhan Tüzmen’i geçtiğimiz aylarda kırmızı siyahlı renklere bağlayan anlaşmaya imzaları atarken, ardından yabancı oyuncu Chijndu Ayamikunm Omah’a da imza attırarak renklerine bağladı.

Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği uzun süredir denediği bir çok yabancı oyuncu arasında yaptığı son anlaşma ile 4’üncü yabancı oyuncusunu da belirledi. 203 cm boyunda olan Emmanuel Ilenekhian 2022-2023 sezonunda kırmızı siyahlı renkler için ter dökecek.

Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği’nde geçtiğimiz yıl UNİLig’de MVP olarak seçilen James Baker’de yabancı oyuncu olarak oynamaya devam ediyor.

YILMABAŞAR: GENÇLER BİRLİĞİ BASKETBOLDA ADINDAN ÇOK SÖZ ETTİRECEK

Ceasar Projects LGB Basketbol şube sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi Erkut Yılmabaşar imza töreninde yaptığı konuşmada Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün ve camianın Basketbol takımları ile kenetlendiğini söyleyerek 2022-2023 sezonunda koçların önerileri üzerine ligde yabancı sayısının da artması ile önce Chijindu Ayomikun Omah ardından ise Emmanuel Ilenekhian ile anlaştıklarını söyledi. Yerli ve genç oyuncuları da kadrolarına kattıklarını, 2022-2023 sezonunda mevcut kadroya eklenen Attila Topaloğlu ile Batuhan Tüzmen ile birlikte sahalarda adeta fırtına gibi eseceklerini kaydetti.

Yılmabaşar bu yıl hep birlikte finali İskele’ye getirebilmek için daha çok çalıştıklarını 2022-2023 sezonunda basketbolun tüm kategorilerinde mücadele edip yer alacaklarını sözlerine ekledi.

