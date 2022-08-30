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Mormenekşe 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

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Mormenekşe 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı
Aksa Birinci Lig kulüplerinden Mormenekşe kulübü kamp çalışmaları çerçevesinde dün sabah yaptığı antrenmanda 30 Ağustos Zafer Bayramını sahada futbolcu ve teknik ekibin Atatürk resmi ile Türkiye ve KKTC bayraklarını açarak kutladı.
Mormenekşe teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması ile ilgili yaptığı paylaşımda “Mormenekşe takımı, Başkomutan Atatürk’ümüzün önderliğinde kazanılan (İstiklal Savaşı) Zafer Bayramının 100. yılını sahada çalışarak kutladı. İzindeyiz Atam.” ifadelerini kullandı.
 
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