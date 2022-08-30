Kaplıca Emre Genç Stadı SOS veriyor

Son yıllarda ülkemizde yapılan doğal çim sahalardan biri olan Kaplıca Emre Genç Stadı susuzluk nedeniyle SOS veriyor.
Kaplıca Karadeniz 61 Kulüp Başkanı Metin Genç’in büyük gayretleri ve bölgedeki az sayıda insanın canla başla çalışmasıyla ülke sporuna ve Kaplıca gençliğine kazandırılan Kaplıca Emre Genç Stadı’nın çim zemini susuzluk nedeniyle içler acısı bir hal aldı. Bazı bölgelerinde kuruma başlayan saha zeminine erken zamanda el atılmaz ve su sorunu giderilmezse önümüzdeki günlerde tamamıyla kuruması kaçınılmaz olacak.
Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kaplıca Karadeniz 61 Kulüp Başkanı Metin Genç köyde çekilen su sıkıntısı ile ilgili dert yanarken başta Spor Dairesi olmak üzere tüm yetkililerden acil yardım talep etti.
SAHANIN SU SORUNUNA ACİL OLARAK ÇÖZÜM BULUNMALI
Türkiye’den gelen ve adaya hayat veren suyun bölgelerinin yakınına kadar gelmesine rağmen hatların projede olmasına rağmen şu an için daha köylerine ulaşmadığını aktaran başkan Genç, sahanın su sorununa acil olarak çözüm bulunması gerektiğini, yoksa güzelim saha zemininin tamamen kuruyacağını, bu konuda başta Spor Dairesi olmak üzere yetkililerden yardım talep ettiklerini ifade etti.
BİRÇOK TAKIMA SAHAMIZDA ÇALIŞMASINA İZİN VERDİK
Çim zeminli sahalarının kapısını kimseye kapatmadıklarını ve isteyen her takıma kullanım için bu güne kadar ücretsiz olarak verdiklerini vurgulayan Kaplıca Karadeniz 61 Kulüp Başkanı Metin Genç, Yonpaş, Dumlupınar, Düzkaya , MTG, Gençlerbirliği, Değirmenlik, Gençlik Gücü, Mesarya, TOL ve Merit Alsancak Yeşilova’nın yanısıra bir çok BTM takımına maç ve antrenman için ücretsiz olarak sahalarını verdiklerini kaydetti. Başkan Genç, destek görmeleri halinde sahayı idame ettirebileceklerini ve zemini iyi hale getirebileceklerini de dile getirdi. Yeni belediyeler reformuna göre köylerinin İskele Belediyesi’ne bağlandığını da hatırlatan Genç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da çağrı yaparak zemin konusunda yardım istedi.
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