Maçı arabadan ve tel boyundan izlediler

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de son hafta maçında Altıncı Grup ikincisi Kalkanlı, Tepebaşı’na konuk oldu.

Tepebaşı Sahasında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maça Kalkanlılılar büyük ilgi gösterdiler. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu 20 seyirci kotası nedeniyle polis tribünlere sınırlı sayıda taraftar alırken, maça gelenler maçı arabalarından ve tel boyundan izlediler.

Maç sonunda ise yüzlerce Kalkanlı taraftarı onlarca araçtan oluşan bir konvoyla Tepebaşı’ndan, Kalkanlı’ya gittiler.



