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Kalkanlı, Tepebaşı’nda coştu

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Kalkanlı, Tepebaşı’nda coştu
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de son hafta maçında Altıncı Grup ikincisi Kalkanlı, Tepebaşı’na konuk oldu.
Tepebaşı Sahasında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maç baştan sona Kalkanlı üstünlüğünde geçti. Murat Sanyol ile devreyi 1-0 önde tamamlayan Kalkanlı, Tayfun, Melih, Berk ve özellikle son bölümde coşan maçın yıldızı Mehmet Kanat’ın 3 golüyle rakibi deplasmanda 7-0 mağlup ederek playoff oynama hakkı elde etti.
 
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