Özer ailesi, Eslemgül bebeğe kavuştu

Başarılı kaleci Emrah Özer ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Esra – Emrah Özer çiftinin ilk bebekleri olan Memet Erdem’den sonra bu kez bir kızları oldu.

Özer çiftinin Eslemgül ismini verdikleri kız bebekGirne Akçiçek Devlet Hastanesinde dünyaya geldi.

Bizler de Halkın Sesi – Halk Spor olarak Esra – Emrah Özer çiftini kutlar, Lina bebeğe sağlıklı mutlu uzun bir ömür dileriz.



