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Özer ailesi, Eslemgül bebeğe kavuştu

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Özer ailesi, Eslemgül bebeğe kavuştu
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Başarılı kaleci Emrah Özer ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Esra – Emrah Özer çiftinin ilk bebekleri olan Memet Erdem’den sonra bu kez bir kızları oldu.
Özer çiftinin Eslemgül ismini verdikleri kız bebekGirne Akçiçek Devlet Hastanesinde dünyaya geldi.
Bizler de Halkın Sesi – Halk Spor olarak Esra – Emrah Özer çiftini kutlar, Lina bebeğe sağlıklı mutlu uzun bir ömür dileriz.
 
 
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