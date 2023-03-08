Lidya Alıcı’ndan önemli başarı

Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu hakemlik sınavlarına katılan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Kulübünün baş antrenörü Lidya Sarak Alıcı başarılı oldu

KKTC Cimnastik Federasyonunun Ritmik Cimnastik Milli Takım antrenörü, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Kulübünün baş antrenörü Lidya Sarak Alıcı, Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu hakemlik sınavlarına katılarak, başarılı oldu.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamada Lidya Sarak Alıcı’yı kutlarken “Türkiye’de ve ülkemizde yapılacak müsabakalarda görev alabilecek olan Lidya hocamızın, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından temsilci olarak da görevlendirilmesi bizleri mutlu etmiştir. Lidya hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” ifadelerini kullandı.

