BTM 1. Lig’de liderler haftayı kayıpsız geçti

İktisatbank BTM 1. Lig’de Kırmızı Grup lideri Çanakkale, Beyaz Grup lideri Ozanköy haftayı kayıpsız geçerlerken, Çanakkale takipçileriyle puan farkını açarak 1. Lige göz kırpmaya başladı

İktisatbank BTM 1. Lig’de Kırmızı ve Beyaz Grup’ta 11. Hafta maçları sonucunda liderler haftayı kayıpsız kapatırken Kırmızı Grup’ta Çanakkale hem namağlup liderliğini sürdürdü hem de takipçileriyle puan farkını açtı.KIRMIZI GRUP’TA LİDER FARKI AÇIYORKırmızı Grup lideri Dem’sCons. Çanakkale konuk olduğu Pile’yi farklı mağlup ederek 29 puana yükselirken, takipçisi Kaplıca Karadeniz 61 takımı düşme potasındaki Akova ile 3-3 berabere kaldı ve liderle puan farkının açılmasına neden oldu. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Geçitkale ile Mehmetçik arasındaki maçın galibi Geçitkale oldu ve haftalar sonra galibiyetle tanıştı.Ligin dibine demir atan Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor konuk ettiği Türkmenköy’e farklı mağlup olarak işini iyice zora soktu.BEYAZ GRUP’TA ZİRVE YARIŞI KIYASIYA SÜRÜYORBTM 1.Lig Beyaz Grup’ta ise lider Ozanköy zirve yarışındaki güçlü rakiplerinden B.Bağcıl’ı mağlup etmeyi başararak liderliğini sürdürürken, Miracle Demirhan ise Gülgün Süt Düzova’yı farklı mağlup ederek hem ikinci sıraya yükseldi hem de lideri takibe devam etti.Ligin dibine demir atan Tatlısu bu hafta Seren Süt Dikmen Gücü deplasmanından beraberlikle dönerek ligdeki ikinci puanını aldı. Bir diğer ligin dibine demir atan takım olan Mevlevi ise Karaoğlanoğlu ile berabere kaldı.İktisatbank BTM 1.Lig 12. hafta maç programıKIRMIZI GRUP11 Mart 2023, Cumartesi11.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Vadili11.30 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Türkmenköy12 Mart 2023, Pazar11.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Pile11.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons Çanakkale-German Gold Akova VudaBEYAZ GRUP11 Mart 2023, Cumartesi11.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ozanköy11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Ortaköy12 Mart 2023, Pazar11.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Gülgün Süt Düzova11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Mevlevi11.30 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-M.Demirhan