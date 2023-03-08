BTM 1. Lig’de liderler haftayı kayıpsız geçti

KIRMIZI GRUP’TA LİDER FARKI AÇIYOR
Kırmızı Grup lideri Dem’sCons. Çanakkale konuk olduğu Pile’yi farklı mağlup ederek 29 puana yükselirken, takipçisi Kaplıca Karadeniz 61 takımı düşme potasındaki Akova ile 3-3 berabere kaldı ve liderle puan farkının açılmasına neden oldu. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Geçitkale ile Mehmetçik arasındaki maçın galibi Geçitkale oldu ve haftalar sonra galibiyetle tanıştı.
Ligin dibine demir atan Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor konuk ettiği Türkmenköy’e farklı mağlup olarak işini iyice zora soktu.
BEYAZ GRUP’TA ZİRVE YARIŞI KIYASIYA SÜRÜYOR
BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta ise lider Ozanköy zirve yarışındaki güçlü rakiplerinden B.Bağcıl’ı mağlup etmeyi başararak liderliğini sürdürürken, Miracle Demirhan ise Gülgün Süt Düzova’yı farklı mağlup ederek hem ikinci sıraya yükseldi hem de lideri takibe devam etti.
Ligin dibine demir atan Tatlısu bu hafta Seren Süt Dikmen Gücü deplasmanından beraberlikle dönerek ligdeki ikinci puanını aldı. Bir diğer ligin dibine demir atan takım olan Mevlevi ise Karaoğlanoğlu ile berabere kaldı.
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Dem'sCons. Çanakkale TSK
|11
|9
|2
|0
|30
|6
|24
|29
|2.
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|11
|5
|5
|1
|26
|17
|9
|20
|3.
|Türkmenköy ASK
|11
|6
|2
|3
|18
|9
|9
|20
|4.
|Vadili TÇBSK
|11
|5
|4
|2
|19
|14
|5
|19
|5.
|Geçitkale GSK
|11
|4
|3
|4
|21
|19
|2
|15
|6.
|Mehmetçik TÇBSK
|11
|4
|3
|4
|17
|22
|-5
|15
|7.
|Pile TSK
|11
|4
|1
|6
|18
|23
|-5
|13
|8.
|German Gold Akova Vuda
|11
|3
|3
|5
|19
|19
|0
|11
|9.
|Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
|11
|2
|3
|6
|14
|20
|-6
|9
|10.
|Görneç KSK
|11
|0
|0
|11
|0
|33
|-33
|0
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Ozanköy SK
|11
|8
|2
|1
|32
|11
|21
|26
|2.
|Miracle Demirhan SK
|11
|7
|2
|2
|37
|16
|21
|23
|3.
|Denizli SK
|11
|6
|3
|2
|24
|14
|10
|21
|4.
|Bostancı Bağcıl SK
|11
|6
|2
|3
|25
|8
|17
|20
|5.
|Seren Süt Dikmen Gücü
|11
|4
|3
|4
|21
|19
|2
|15
|6.
|Ortaköy SK
|11
|4
|2
|5
|15
|21
|-6
|14
|7.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|11
|4
|1
|6
|16
|27
|-11
|13
|8.
|Karaoğlanoğlu SK
|11
|2
|6
|3
|15
|24
|-9
|12
|9.
|Mevlevi SK
|11
|1
|3
|7
|7
|28
|-21
|6
|10.
|Tatlısu HOBSK
|11
|0
|2
|9
|6
|30
|-24
|2
İktisatbank BTM 1.Lig 12. hafta maç programı
KIRMIZI GRUP
11 Mart 2023, Cumartesi
11.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Vadili
11.30 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Türkmenköy
12 Mart 2023, Pazar
11.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Pile
11.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons Çanakkale-German Gold Akova Vuda
BEYAZ GRUP
11 Mart 2023, Cumartesi
11.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ozanköy
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Ortaköy
12 Mart 2023, Pazar
11.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Gülgün Süt Düzova
11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Mevlevi
11.30 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-M.Demirhan