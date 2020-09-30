Lefkoşa Cimnastik İhtisas’ta antrenmanlar başlıyor

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği, cimnastik antrenmanlarına tüm sağlık ve hijyen önlemleri alınarak 1 Ekim’den itibarenyeniden başlıyor

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Spor Dairesinin izin vermesinden sonra cimnastik antrenmanlarına 1 Ekim’den itibaren tüm sağlık ve hijyenönlemleri alınarak yeniden başlıyor.

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneğinden antrenmanların yeniden başlaması ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Derslerimiz 1 Ekim’den itibaren tüm sağlık ve hijyenönlemleri alınarak aynı günler ve aynı saatlerde başlıyor.

Bu süreçte velilerimizden ricamız:

“Öğrencilerimizde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vbşikayetlerinden herhangi biri varsa, ayrıca aile içinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan kişi varsa veya ailede güncel Covid 19 tanısı almış kişi varsa öğrencinin derslere gönderilmemesi önemle rica olunur.İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.”

