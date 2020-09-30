Hentbol antrenörleri seminere katılacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulunun düzenlediği “2020 Alt Yapı Antrenörlüğü II. Uzaktan Gelişim Seminerine” KKTC hentbol antrenörleri de katılacak.

KKTCHentbol Federasyonunun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“KKTC hentbol antrenörlerinin Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulunun düzenlediği “2020 Alt Yapı Antrenörlüğü II. Uzaktan Gelişim Seminerinden” yararlanabilecek olmasında emeği geçen Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Murat Bilge, KKTC Hentbol Federasyonu Eğitime Kurulu başkanı Musa Oytun ve kurullarına teşekkürlerimizi sunarız.”

