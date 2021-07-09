KTSYD yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’un ardından Burhan Gürkan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Dernek binasında 8 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantıda yönetim kurulunda yer alan isimlerin görev dağılımları da belirlendi. KTSYD yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Başkan: Burhan Gürkan
Asbaşkan: Şükrü Burağan
Genel Sekreter: Necati Özsoy
Genel Sekreter Yardımcısı: Hüseyin Köprülü
Eğitim Sorumlusu: Çilen Ulusoy
Tesis Sorumlusu: Çağın Özılgaz
Mali İşler Sorumlusu: Serkan Soyalan
Üye Sorumlusu: Ali Yöney
Sportif İşler Sorumlusu: Beyzade Ünalmış
Dış İlişkiler Sorumlusu: Ahmet Özyaşar
Sosyal İşler Sorumlusu: Necmi Usal
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