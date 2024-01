İsias Davası'nda bir sonraki duruşma 26 Nisan'da

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Ocak’ta görüşülmeye başlayan İsias Otel davası bugün sona erdi ve ara kararlar açıklandı.



Bir sonraki duruşmanın 26 Nisan Cuma günü saat 09.00’da yapılmasına karar veren mahkeme, usule ve yargılamanın gidişatına ilişkin 30’a yakın karar aldı.



Mahkeme, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların da adli kontrol şartıyla aynı şekilde devamına karar verirken, duruşmalara devam zorunluluğunu ortadan kaldırdı.



Öte yandan mahkeme, bilirkişi raporuyla ilgili iki taraf açısından da ortaya konulan argümanlar ışığında dosyanın yeniden bilir kişi heyetine havale edilmesine karar verildi.



Önceden yapılan duruşma modeline, yani sanıkların online duruşmaya katılması yönünde de bir karar alan mahkeme, duruşmanın artık tek günler şeklinde ilerleyeceği ve şimdiye kadar şikayetçi sıfatıyla davaya katılan ailelerin, katılan sıfatıyla davaya devam etmelerini karara bağladı.



Alınan kararlar doğrultusunda, tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız ve Halil Bağcı’nın tutuklu bulundukları cezaevlerinde tutuklu kalmalarına, öte yandan tutuksuz sanıklar Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un adli kontrol şartıyla yargılanmasına devam edilecek.



-Ataoğlu



Karanın açıklanması ardından basına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 4 günlük mahkeme sürecinde taleplerinin istedikleri yönde gerçekleştiğini belirterek, hükümet olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.



Ataoğlu, Adıyaman’a gelmelerinin en büyük nedenin suçluların en ağır cezayı almaları olduğuna işaret ederek, suçluların şu andaki mevcut durumlarının devamına karar verilmesinin önemine değindi.



Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapılacakların aileler ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı ve yönetimiyle istişare içinde gerçekleştirileceğine dikkat çeken Ataoğlu, 26 Nisan’a kadar geçecek süre içinde gerekli ön hazırlıkların yapılarak, alınması gereken tedbirler varsa alacaklarını söyledi.



Ataoğlu, bundan sonraki hedeflerinin 26 Nisan’da izlenecek yola odaklanmak ve taleplerine ulaşmak olduğunu vurgulayarak, 26 Nisan’da yeniden burada olacağını sözlerine ekledi.



-Esendağlı



Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da, 4 günlük bir duruşma sürecinin sonunda mahkemenin ara kararları okuduğunu ve yargılamanın mevcut statüsü korunarak 26 Nisan tarihine ertelenmesinin önemli olduğunu söyledi.



Mahkemenin yaklaşık 30 civarında ara karar aldığına, bunların çoğunun usule ilişkin ve yargılamanın gidişatına ilişkin kararlar olduğuna dikkat çeken Esendağlı, en önemli kararlardan birinin tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamı olduğunu vurguladı.



Adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların aynı şekilde devamına karar verilmesinin bir diğer önemli karar olduğuna işaret eden Esendağlı, bilirkişi raporuyla ilgili iki taraf açısından da ortaya konulan argümanlar ışığında dosyanın yeniden bilir kişiye havale edilmesine karar verildiğini söyledi.



Davanın 26 Nisan tarihine ertelenmesini de değerlendiren Esendağlı, mahkemenin önceden yapılan duruşma modeline devam edilmesi yönünde de bir karar verdiğini söyleyerek, yargılanmanın mevcut statüsü korunarak 26 Nisan tarihine ertelenmesinin ise önemli olduğunu vurguladı.



Esendağlı 26 Nisan’ın Cuma olduğuna dikkat çekerek, duruşmanın tek bir gün olarak verildiğini ve mahkeme başkanı tarafından duruşmanın artık tek günler şeklinde ilerleyeceği noktasında da bilgi verildiğini kaydetti.



Bir sonraki davanın yaklaşık 3.5 aylık sonra yapılacak olmasını da değerlendiren Esendağlı, bunun bilir kişi raporunun eklenmesiyle alakalı olduğunu belirtti.



-Karakaya



Şampiyonluk Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, mahkemenin ortada olan gerçekler için avukatların talepleri üzerine bazı raporlar istediğine işaret ederek, “Biz çocuklarımızı can parçalarımızı kaybettik burada, bu otelin yıkılmasıyla yanlış yapılmasıyla ve bir sürü usulsüzlükle. Kaç tane bilir kişi raporu alırlarsa alsınlar bunun kanıtlarının ortaya çıkacağını biliyoruz” dedi.



4 gün çok zor ve çok yıpratıcı bir mahkeme süreci geçirdiklerini, çok yorgun olduklarını dile getiren Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Onların serbest kalacağı düşüncesi bile bizi mahvetti. Ama tutukluluk kararı verildi, doğru karardı. Adli kontrol kararları devam. Ne kadar çok bilir kişi raporu alırlarsa alsınlar, o kadar çok ispatıdır İsias’ın nasıl yapıldığı, yıkıldığı, can parçalarımızı aldığı.”



Davalarının sonuna kadar peşinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, aileler olarak sonuna kadar her davada, her duruşmada Adıyaman'da olacaklarını vurguladı.



Sadece 11 sanık değil, bu binanın yapımında yer alan tüm suçluların en ağır cezayı aldığını görene kadar bu işin peşini bırakmayacaklarına dikkat çeken Karakaya, “4 gün boyunca bizimle birlikte olan tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum. Tek yürektik, Şampiyon Meleklerimize söz verdik ve sözümüzü tutmaya devam ediyoruz, onların adaletini sağlayacağız. Bizimle birlikte oldukları, o gücü bize hissettirdikleri için çok teşekkür ederiz. Adıyaman halkı bizimle, bize destek. Sokakta karşılaştığımız herkes bize destek…Halk bizimle” dedi.



İsias davasının bir emsal olacağına inanç belirten Karakaya, sanıkların “ olası kastla” yargılanıp, en ağır cezayı alacaklarına inanç belirtti.



Karakaya, “Biz Şampiyon Meleklerimize söz verdik, tüm Türkiye halkına da sözümüzü tekrarlıyoruz bu dava emsal dava olacaktır. Deprem suçlarından artık kimse ölmeyecek. Şampiyonalarımız ölmez, sözümüzü tutmaya ve tek yürek olmaya devam edeceğiz” dedi.



-Talat



KKTC Cumhuriyet Meclisi Depremle ilgili Yargı Sürecini İzleme Komitesi Başkan vekili ve CTP Milletvekili Ongun Talat da, mahkemenin en önemli ara kararının herkesin heyecanla beklediği tutuklu sanıkların, tutuklu yargılanmaya devam etmesi kararı olduğuna dikkat çekerek, bunun dışında mahkeme huzurunda bir çok talep olduğunu söyledi.



Taraflar arasında sanıkların duruşmaya online sistemle katılmaları konusunda sık sık argümanlar yaşandığını ifade eden Talat, müşteki avukatlarının yüz yüzelik ilkesine aykırı olduğu iddiasında olduğunu, ancak mahkemenin bu yöntemle devamına karar verdiğini söyledi.



Mahkemenin bazı tutuklu olmayan sanıkların davaya devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırıcı nitelikte bir karar verdiğine işaret eden Talat, bunun haricinde mahkemenin dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verildiğini kaydetti.



Bununla ilgili hangi bilirkişi heyetine gönderileceği konusunda bir netlik olmasa da, uygun olan üniversitenin ilgili birimine gönderileceğinin ifade edildiğini aktaran Talat, bunun önemli olduğunu ve takip etmek gerektiğini vurguladı.



Talat, mahkemenin bir çok diğer taleplerle ilgili karar alındığını ve şimdiye kadar şikayetçi sıfatıyla davaya katılan ailelerin, katılan sıfatıyla davaya devam edecekleri yönünde bir karar alındığını söyledi.



Talat, bu kararla mahkemede sınırın, anne baba üzerinden çizildiğini, diğer akrabalıkların taleplerin uygun olmadığının söylendiğini aktardı.



Bundan sonraki süreçte mahkemenin delillerin bilir kişi raporlarıyla birlikte daha derin bir şekilde inceleme yönünde ilerleyeceğini ifade eden Talat, duruşma için avukatların da yeni hazırlıklarını takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.