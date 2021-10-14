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KTSYD, EAK gecesine katıldı

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KTSYD, EAK gecesine katıldı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Spor Yazarlı Birliği (EAK) davetiyle Dünya Spor Yazarları Günü etkinliğine katılım gösterdi.
Her yıl 2 Temmuz’da Dünya Spor Yazarları Günü ile ilgili organizasyon düzenleyen EAK, bu yılki organizasyonu pandemi şartları da gözetilerek 12 Ekim Salı günü Kıbrıs’ın güneyine yer alan Köfünye’de gerçekleştirdi.
KTSYD adına geceye Başkan Burhan Gürkan, Genel Sekreter Necati Özsoy, Üye Sorumlusu Ali Yöney, Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Özyaşar ve yedek üye Hamit Sakallı katılım gösterdi.
EAK Başkanı Erodotos Miltiadous, gecede yaptığı konuşmada KTSYD ekibine Türkçe “Hoş geldiniz” diye hitap ederken, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni pandemi nedeniyle bir buçuk yıl sonra aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Miltiadous, pandemi öncesi iki dernek arasında yapılması planlanan işbirliklerini devam ettirebilme adına en kısa zamanda bir araya gelmekten mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.
İki derneğin, pandemi öncesinde ortak yapılması planlanan işbirlikleri ile ilgili ilerleyen günlerde bir araya gelinmesi adına ortak görüş belirtildi.
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