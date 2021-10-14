Vaka sayısı 100 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.183 olup, 78'i yerel 97 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 66 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakaların 3 kişisi yurt dışından ülkemize gelirken,16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 78 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakların 25 kişisi Lefkoşa, 24 kişisi Girne, 18 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

14 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.183

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 78

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.191.868

Toplam Vaka Sayısı: 20.671

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.596

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 993

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 952

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2562

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 502

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670