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KTFF, Vural için geçmiş olsun mesajı yayınladı

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KTFF, Vural için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) resmi Twitter hesabından, yoğun bakıma kaldırılan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Geçmiş olsun mesajında, “Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) bünyesinde de zaman zaman antrenör eğitimleri veren teknik direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
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