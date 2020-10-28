Konat, Yenicami futbolcularını takibi sürdürüyor

Yenicami diyetisyeni Eliz Konat, Covid-19 döneminde sporcuların enerji dengesinin bozulmuş olabileceğini, vücut kompozisyonlarında geriye dönüş olabileceğini ve yağ kilosu artarken kas kaybı da yaşanabileceğine dikkat çekip, bunu engellemek için sporcularını beslenme konusunda takiplerini sürdürdüklerini açıkladı

Yenicami takımında, takım diyetisyenliği görevini yürüten Uzman Diyetisyen, Beslenme ve Genetik Uzmanı Eliz Konat, son yıllarda oyuncuların beslenme konusunda bilinçlerinin arttığını, bunun açıkça performanslarına yansıdığını belirtti.

Konat, bununla beraber Covid-19 salgınından dolayı futbolun durması sonrası oyuncuların harcadığı enerjinin azalması ile birlikte bugüne kadar yerleştirilen enerji dengesinin bozulma olasılığının olduğunu, değişen koşullara göre beslenme önerilerini oyunculara vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İki yıldır sürdürdükleri çalışmalarda zaman içerisinde doğru beslenmenin performansları üzerindeki etkisini her geçen gün daha fazla fark eden sporcular olduğunu, fark etmeyenlerin yıl içerisinde bu konuda farkındalığının arttığını belirten Konat, sezon içerisinde yapılan görüşmelerle oyuncuların daha fazla özen göstermeye başladıklarını ve beslenme düzenlerinde bilinçleri artarken, daha özverili davrandıklarını ifade etti.

Son yıllarda sporcu beslenmesinin temellerini sporcularda iyice yerleştirmek için bayağı uğraştıklarını, çok güzel sonuçlar aldıklarını ve performansa yansımasıyla başarıların geldiğini ve verim aldıklarını vurgulayan Eliz Konat, ülke futbolunun Covid-19 salgını nedeniyle durmasının olumsuz etkilerini ve yapmayı planladıklarını şu şekilde anlattı: “Covid-19 döneminde sporcuların harcadığı enerjinin azalması ile birlikte bugüne kadar oturttuğumuz enerji dengesi biraz bozulmuş olabilir.

Bu dengenin bozulması ve harcamaların azalmasıyla birlikte ve beslenmelerinin belki aynı kalması veya kötüleşmesi söz konusu olabileceğinden vücut kompozisyonlarında geriye dönüş olabilir. Bu dönemde yağ kilosu artarken kas kaybı da yaşanabilir. Bunu engellemek için sporcularımızı Özgü hoca ile istişare ederek takımın takvim ve planlarına paralel olarak beslenme konusunda takiplerimizi sürdüreceğiz.

Periyodik zamanlarda sporcularla görüşüp tartımlarını yaparak beslenme önerilerimizi değişen koşullara göre vermeye ve motive etmeye devam edeceğiz.”

