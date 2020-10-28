banner480
banner69
TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
72 0
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
76 0
 
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
23 0
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
71 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
19 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
670 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
32 0
banner529

Konat, Yenicami futbolcularını takibi sürdürüyor

banner476

Yenicami diyetisyeni Eliz Konat, Covid-19 döneminde sporcuların enerji dengesinin bozulmuş olabileceğini, vücut kompozisyonlarında geriye dönüş olabileceğini ve yağ kilosu artarken kas kaybı da yaşanabileceğine dikkat çekip, bunu engellemek için sporcularını beslenme konusunda takiplerini sürdürdüklerini açıkladı

Konat, Yenicami futbolcularını takibi sürdürüyor
Yenicami takımında, takım diyetisyenliği görevini yürüten Uzman Diyetisyen, Beslenme ve Genetik Uzmanı Eliz Konat, son yıllarda oyuncuların beslenme konusunda bilinçlerinin arttığını, bunun açıkça performanslarına yansıdığını belirtti.
Konat, bununla beraber Covid-19 salgınından dolayı futbolun durması sonrası oyuncuların harcadığı enerjinin azalması ile birlikte bugüne kadar yerleştirilen enerji dengesinin bozulma olasılığının olduğunu, değişen koşullara göre beslenme önerilerini oyunculara vermeye devam edeceklerini kaydetti.
İki yıldır sürdürdükleri çalışmalarda zaman içerisinde doğru beslenmenin performansları üzerindeki etkisini her geçen gün daha fazla fark eden sporcular olduğunu, fark etmeyenlerin yıl içerisinde bu konuda farkındalığının arttığını belirten Konat, sezon içerisinde yapılan görüşmelerle oyuncuların daha fazla özen göstermeye başladıklarını ve beslenme düzenlerinde bilinçleri artarken, daha özverili davrandıklarını ifade etti.
Son yıllarda sporcu beslenmesinin temellerini sporcularda iyice yerleştirmek için bayağı uğraştıklarını, çok güzel sonuçlar aldıklarını ve performansa yansımasıyla başarıların geldiğini ve verim aldıklarını vurgulayan Eliz Konat, ülke futbolunun Covid-19 salgını nedeniyle durmasının olumsuz etkilerini ve yapmayı planladıklarını şu şekilde anlattı: “Covid-19 döneminde sporcuların harcadığı enerjinin azalması ile birlikte bugüne kadar oturttuğumuz enerji dengesi biraz bozulmuş olabilir.
Bu dengenin bozulması ve harcamaların azalmasıyla birlikte ve beslenmelerinin belki aynı kalması veya kötüleşmesi söz konusu olabileceğinden vücut kompozisyonlarında geriye dönüş olabilir. Bu dönemde yağ kilosu artarken kas kaybı da yaşanabilir. Bunu engellemek için sporcularımızı Özgü hoca ile istişare ederek takımın takvim ve planlarına paralel olarak beslenme konusunda takiplerimizi sürdüreceğiz.
Periyodik zamanlarda sporcularla görüşüp tartımlarını yaparak beslenme önerilerimizi değişen koşullara göre vermeye ve motive etmeye devam edeceğiz.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.