Komisyon sporu görüştü

Spor İhtisas Komisyonu bugün gerçekleştirdiği toplantıda spor musabakalarinin yeniden planlanması ve organize edilmesi konusunu başkan Sertaç Bozatlı başkanlığında görüştü. Toplantıya başbakan Ersin Tatar da bir süre katılarak bilgi aldı. Toplantıda ülkedeki spor musabakalarinin mevcut durumu ele alınırken, temaslı ve temassız sporların yeniden başlaması için federasyonlar ve sporun diğer paydaşların görüşleri de alınarak Cuma günü yeniden bir toplantı yapilmasi konusunda fikir birliğine varıldı. 1 Ekime kadar duran bu süreçte yapılacak toplantılarda alınacak kararlar rapor şeklinde başbakan Ersin Tatar'a sunulacak.

