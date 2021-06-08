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Kickboksta ustalar açıklandı

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30. Kickboks Siyah Kuşak Sınavında terfi sınavları yapılırken, sporcuların terfi ettikleri kuşak dereceleri açıklandı

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Kickboksta ustalar açıklandı
KKTC Kickboks Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 30. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, yapıldı.
Kuşak Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Tez 10 puan, yazılı 20 puan ve uygulamalı 70 puan (40 Mücadele Teknikleri, 30 Fiziksel Yeterlilik)üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 7 sporcu başarılı olarak bir üst kuşak derecesine terfi ettiler.
Terfi Edenler ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;
1.DAN
 Birkan Kızılkaya
 Hatice Erdem
 Meryem Arslan
 Battal Çelik
2.DAN
1.  Ahmet Arca
2.  Şehmuz Kızılyürek
3.DAN
1.  Muhammed Abacılar
 
 
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