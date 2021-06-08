Keita, Cihangir’de

Cihangir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Hasan Burgaç da kadroyu şekillendirme çalışmaları yapıyor.

Geçtiğimiz yıl yaptığı transferlerle kadro yapısını büyük ölçüde şekillendiren Cihangir, eksik bölgelerine yapacağı takviyelerle de güçlü bir kadro yapısı oluşturmak istiyor.

Cihangir, bu hedef doğrultusunda Çetinkaya’dan usta sol ayak Hakan Karacaoğlu’nu (Keita) kadrosuna kattı.

Hakan Karacaoğlu’nun bonservisi Cihangir’in Çetinkaya’ya verdiği Behiç Kum’un bonservisi karşılığında alındı.



