banner583
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
28 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
15 0
 
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
38 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
22 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
934 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
62 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
21 0
banner661
banner570

Keita, Cihangir’de

banner476

banner666
Keita, Cihangir’de
Cihangir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Hasan Burgaç da kadroyu şekillendirme çalışmaları yapıyor.
Geçtiğimiz yıl yaptığı transferlerle kadro yapısını büyük ölçüde şekillendiren Cihangir, eksik bölgelerine yapacağı takviyelerle de güçlü bir kadro yapısı oluşturmak istiyor.
Cihangir, bu hedef doğrultusunda Çetinkaya’dan usta sol ayak Hakan Karacaoğlu’nu (Keita) kadrosuna kattı.
Hakan Karacaoğlu’nun bonservisi Cihangir’in Çetinkaya’ya verdiği Behiç Kum’un bonservisi karşılığında alındı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.