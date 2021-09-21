Kickboksçulardan,Tekçam’a ziyaret

KKTC Kickboks Federasyonu yönetim kurulu tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı K.K.T.C. Koordinatörü Mithat Tekçam’a nezaket ziyaretinde bulunuldu

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı K.K.T.C. Koordinatörü Mithat Tekçam’a nezaket ziyaretinde bulunuldu.Ziyaret sırasında Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL tarafından Mithat Tekçam’a, KKTC Kickboks Federasyonu’nun faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Görüşmede ülkemiz gençliği için neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda, federasyon başkanı Niyazi Demirel tarafından, ziyaret anısına plaket takdiminde bulunuldu.



