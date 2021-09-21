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Sapsızoğlu: Çalışmalarımız hızla devam edecek

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Hasan Sapsızoğlu, antrenörlük kursunun tamamlanmasıyla ilgili açıklamasında, “Sporumuza katkı koymak için çalışmalarımız hızla devam edecek.” ifadelerini kullandı

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Sapsızoğlu: Çalışmalarımız hızla devam edecek
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu tamamlanmasıylailgili açıklamalarda bulundu.
Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak düzenlediğimiz 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu tamamlayanlara sertifikalarını verdik.
Kursta başarı gösteren 32 yeni yardımcı antrenörümüzLefkoşa Cimnastik Kulübü parkında düzenlenen kokteylle sertifikalarını aldı. Böylelikle toplam 102 antrenörümüz oldu.
Cimnastik Federasyonu antrenörlerinin seviyelerini daha da yukarılara çekebilmek için tarihimizde ilk kez düzenlediğimiz Artistik Cimnastik 2.Kademe Antrenörlük Kursumuzun da sınavları yapıldı.
Federasyon olarak sporumuza katkı koymak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Etmeye de devam edecektir.”
 
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