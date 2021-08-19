Kickboks Federasyonu, antrenör ve hakem kursu düzenleyecek

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Sporcu, Antrenör ve Hakem Kursu / Semineri, 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda yapılıyor.
Kurs ve Seminer, KKTC Kickboks Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit Durmaz, 5.Kademe Teknik Direktör Halis Avşar ve 5. Kademe Teknik Direktör Yasin Urlu tarafından verilecek.
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